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Kastamonu'da Otomobil Devrildi: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çay yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Olay, Topuk köyü yakınlarında meydana geldi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çay yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Kurt'un (62) kullandığı 37 ADN 357 plakalı otomobil, Azdavay- Kastamonu kara yolunun Topuk köyü yakınlarında kontrolden çıkarak Yumacık Çayı'na devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan eşi Gülseren Kurt ise ambulansla götürüldüğü Azdavay Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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