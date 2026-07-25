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Kastamonu’da orta refüje devrilen hafif ticari araçta kimse bulunamadı

Kastamonu’da orta refüje devrilen hafif ticari araçta kimse bulunamadı
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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde D 100 Karayolu'nda refüjde yan yatan hafif ticari araçta yapılan kontrolde araç içinde ve çevresinde kimseye rastlanılmadı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde D 100 Karayolu'nda refüjde yan yatan hafif ticari araçta yapılan kontrolde araç içinde ve çevresinde kimseye rastlanılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Tosya ilçesi D 100 Karayolu Çevlik Köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halindeki 34 FFJ 662 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjde yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kaza kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde ise hafif ticari aracın içinde ve çevresinde herhangi bir kişiye rastlanılmadı. Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini ve araç sürücüsünün kim olduğunu belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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