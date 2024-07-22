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Kastamonu'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Ekipler Müdahale Ediyor

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Kastamonu'nun Alpagut köyünde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Alpagut köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından ihbar üzerine, olay yerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

Alpagut köyü muhtarı Satı Adalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzüldüklerini belirterek, "Muhtemelen şişe kırıklarından çıkan bir yangın. Zaten o bölgede de orman işçileri çalışıyormuş. Şu anda kısmen kontrol altına alındı. Ara ara rüzgar çıkıyor, alevi canlandırıyor bu yüzden soğutma çalışmalarının güzel yapılması gerekiyor." dedi.

Karaş köyü muhtarı Yaşar Nahar ise "Yangına ilk gelenlerdenim. Yangın yukarda çıkmıştı, kozalak atması sonucu bu tarafa sıçradı. Büyük oranda kontrol altına alındı." diye konuştu.

Yangına ilk müdahaleyi yapanlardan Karaş köyü muhtarı Yaşar Nahar da, "Yangın ilk, dağın diğer tarafında çıktı. Muhtemelen kozalak patlamasından ötürü bu kısma da sıçradı. Ben de ilk gelenlerdenim. Ekipler müdahale etti. Kontrol altına aldılar." diye konuştu.

Köylülerden Mustafa Haliloğlu ise şunları kaydetti:

"2 kilometre mesafede dumanların çıktığını gördüm. Biz hemen arkadaşlarımızla yangın mahalline geldik. Ama elimizden gelen bir şey yoktu. Sağ olsun ekiplerimiz, helikopter yangına müdahale etti. Biz dal parçaları ile söndürmeye çalıştık ama mümkün değildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın şu an kontrol altına alınmış gibi. Köyümüzün ciğerleri maalesef yandı."

Kaynak: AA / Güncel

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