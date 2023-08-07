Kastamonu'da orman yangını (2)
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ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDIKastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahale ile kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.
ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahale ile kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Bünyamin KARACAN/KASTAMONU, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bünyamin Karacan - Güncel