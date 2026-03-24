Kastamonu'da "Türkiye'nin gücü orman" programında 1340 fidan dikildi

Kastamonu'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 1340 fidan toprakla buluşturuldu. Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, orman varlığını artırmak için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce Aksinir köyü mevkisinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında program düzenlendi.

Programda 1320'si meyve, 20'si sedir olmak üzere 1340 fidan toprakla buluşturuldu.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Orman Haftası'nın sloganının "Türkiye'nin gücü orman" olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" protokolü kapsamında öğrencilerle sık sık bir araya geleceklerini anlatan Yaslıkaya, ekip arkadaşlarıyla orman varlığını artırmak ve korumak için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını belirtti.

Ağaçlandırma çalışmalarında özellikle meyve fidelerine önem verdiklerine işaret eden Yaslıkaya, Kastamonu'nun ormanlarını geliştirmek, gelecek nesillere daha sağlıklı ormanlar bırakmak için çağın getirdiği bilimsel ve teknik imkanları da en üst seviyede kullanarak çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Meftun Dallı, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ile Yaslıkaya, çocuklar, askerler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.

Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşlara ücretsiz meyve ve sedir fidanı dağıtıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

