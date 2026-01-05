Kastamonu'da rahatsızlanan hastayı, AFAD ekipleri hastaneye ulaştırdı

KASTAMONU'nun Şenpazar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hasta, AFAD ekiplerinin paletli kar üstü aracıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Himmet Köyü'nde nefes darlığı yaşayan 70 yaşındaki hastanın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle ambulansın ilerleyemediği noktadan sonra AFAD tarafından sağlanan paletli kar üstü aracı ve saha desteğiyle hastaya ulaşıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve genel durumu stabil olduğu belirlenen hasta, güvenli şekilde Şenpazar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.