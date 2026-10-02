Kastamonu'da öğrencilere gıda kaybı ve israfına karşı farkındalık eğitimi verildi

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Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Seydiler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlendi.

İl ve ilçe merkezlerindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere gıdanın değeri, gıda kaybı ve israfının önlenmesi, bilinçli tüketim alışkanlıkları ve gıdanın korunmasının önemi anlatıldı.

Eğitimlerle çocuklarda erken yaşlardan itibaren gıda israfının önlenmesine yönelik bilinç oluşturulması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor.

Çalışmalarla gıdanın korunmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA