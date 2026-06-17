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Nadasa bırakılan tarla gelinciklerle renklendi

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Kastamonu-İnebolu kara yolu kenarındaki nadasa bırakılmış tarla, kendiliğinden yetişen kırmızı gelinciklerle doğal bir güzelliğe büründü. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve fotoğrafçılar bu manzarayı ölümsüzleştiriyor.

Kastamonu'da boş tarla kendiliğinden yetişen gelinciklerle renklendi.

Kastamonu- İnebolu kara yolu kenarında Ahmetbey köyü sınırlarında bulunan nadasa bırakılmış tarla, kırmızı çiçeklerle süslendi. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve fotoğrafçılar, bu doğal güzelliği fotoğraflayarak güzel vakit geçiriyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Kastamonu'da yeni bir güzellikle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Çiftçiler tarafından sürülmemiş bir tarlanın farklı bir güzelliğe sahne olduğunu anlatan Keleş, "Şu anda arkamızda bulunan o kıpkırmızı gelincikler o kadar güzel bir peyzaj oluşturuyor ki bunu kelimelerle tarif etmek imkansız. Biz doğa fotoğrafçıları bu mevsimlerde gözümüz her gittiğimiz yerde, yol kenarlarında oluyor. Çünkü o gelinciklerin ne zaman nerede hangi tarlada açacağını hiç kimse bilmiyor. Sadece gelincikler biliyor." dedi.

Keleş, "Bir sene önce burada ekin ya da başka bir mahsul varken burayı nadasa bırakan çiftçimiz bize müthiş bir tablo hazırlamış. Belki farkında değil, belki farkında. Fakat gelinciklerin böyle masum, narin ve zarif görünümleri her şeye değer. Özellikle fotoğrafçılar açısından burayı görmek insana müthiş bir mutluluk, müthiş bir doygunluk ve ruhuna huzur getiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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