Kastamonu'da Moped Kazası: 64 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, kontrolünü kaybeden üç tekerlekli mopedin devrilmesi sonucu 64 yaşındaki sürücü Necmi Bağış yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen mopedin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Necmi Bağış'ın (64) kullandığı üç tekerlekli moped, ilçeye bağlı Şenlik köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Bağış'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım

Benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık, kadın doğum uzmanı çıktı

Kabinde gizli çekim skandalı! Yakalanan sapığın mesleği pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.