Kastamonu'da Moped Kazası: 64 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, kontrolünü kaybeden üç tekerlekli mopedin devrilmesi sonucu 64 yaşındaki sürücü Necmi Bağış yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen mopedin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Necmi Bağış'ın (64) kullandığı üç tekerlekli moped, ilçeye bağlı Şenlik köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Bağış'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel