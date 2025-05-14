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Kastamonu'da Mayıs Sürprizi: Kar Yağışı

Kastamonu'da Mayıs Sürprizi: Kar Yağışı
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Kastamonu'da Ilgaz Dağı ve yüksek rakımlı bölgelerde Mayıs ortasında kar yağışı gerçekleşti. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirmişti. Don olayı ve kar yağışıyla birlikte Ilgaz Dağı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu'da Mayıs ayının ortasında kar sürprizi

KASTAMONU - Kastamonu'da Ilgaz Dağı başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelere kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği yönünde tahmin yapmasının ardından Kastamonu'da gece saatlerinde don olayı yaşandı. Gün içerisinde de zaman zaman etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kastamonu'da Ilgaz Dağı, Yaralıgöz Dağı ile Küre Dağlarında kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Ilgaz Dağı Milli Parkında kayak merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ortasında lapa lapa yağan kar, görenleri ise şaşırttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Güncel
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