Kastamonu'da köprüden düşen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde köprüden düşen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde köprüden düşen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.

B.M. idaresindeki 37 ABT 664 plakalı beton mikseri, Şenpazar- Kastamonu kara yolu Düzsamay mevkisinde Şehriban Çayı üzerindeki yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden düştü.

Beton mikserinin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Ünal Kesmen
