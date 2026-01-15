Kastamonu'da Hayati İnanç'ın katılımıyla "Köklerden Geleceğe Aile" konferansı gerçekleşti

Kastamonu'da düzenlenen "Köklerden Geleceğe Aile" konferansında konuşan yazar Hayati İnanç, ahlak ve gönül kavramları üzerine yaptığı değerlendirmelerde kalp kırmanın manevi boyutuna dikkati çekti.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, eğitimciler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Hasan Gümüş, ailenin çocuğun hayata ilk adımı attığı ve karakterinin büyük ölçüde şekillendiği temel yapı olduğunu belirterek, çocukların ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak yetiştirilmesinin hem bireysel gelecek hem de ülkenin uzun vadeli hedefleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Konferansta konuşan Hayati İnanç, kalp kırmanın insan hayatındaki en büyük yanlışlardan biri olduğunu vurgulayarak, küçük bir sözün, bakışın ya da ilgisizliğin bile gönül incitebileceğini söyledi. Gönlün, Kabe'den aziz olduğunu ifade eden İnanç, "Kalp Allah'ın evidir. Kalbi dünya hırsı, makam ve servet sevgisiyle doldurmak, Kabe'nin içine put koymak gibidir." dedi.

Manevi değerlere değinen İnanç, para ve makamın elde tutulabileceğini ancak kalbe yerleştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Nasıl ki Kabe'nin içine put sokulmazsa, insan da kendi kalbini çer çöple doldurmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Evlilik ve eş seçimi konusuna da değinen İnanç, hayat boyunca verilen en önemli iki kararın iş ve eş seçimi olduğunu belirterek, bu tercihlerin aceleyle ve yalnızca dış görünüşe bakılarak yapılmaması gerektiğini vurguladı. Aile tecrübesinin önemine işaret eden İnanç, yanlış eş seçiminin ilerleyen yıllarda ciddi sorunlara yol açabileceğini dile getirdi.

Konuşmasında ilmin önemine de vurgu yapan İnanç, ilmin paylaştıkça arttığını, malın ise tüketildikçe azaldığını ifade ederek, ilmin insanı yücelttiğini, malın ise çoğu zaman insanı yorduğunu söyledi.

Hayatın geçiciliğine de değinen İnanç, insanın bu dünyadan giderken arkasında maldan çok ahlak ve güzel bir isim bırakması gerektiğini kaydetti.

Konferans, Hayati İnanç'ın konuşmasının ardından hediye takdimiyle sona erdi.