Haberler

Hanönü'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hanönü ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kaymakam Alper Uslu da katılarak kan verdi. Kızılay yetkilileri vatandaşların ilgisinden memnun.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kaymakam Alper Uslu kampanyaya destek vermek için kan verdi

Atatürk Meydanına kurulan mobil araca gelerek kan veren Kaymakam Uslu, Kızılay yetkilileri ile sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kendisi de kan bağışında bulunan Uslu vatandaşlara bağışa vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Hanönü Türk Kızılayı Temsilcisi Muhammet Emin Arslan, yaptığı açıklamada, "Belirli aralıklarla yapmış olduğumuz bağış kampanyamızda bize destek veren Kaymakamımız Alper Uslu olmak üzere herkese teşekkür ederim. Her dönem olduğu gibi bugün de vatandaşlarımız kampanyaya ilgisi yüksek olması bizi mutlu ediyor." dedi

Kaynak: AA / Özgür Özcan
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'dan Salah paylaşımı

Tüm dünya bu transferi konuşur! Süper Lig devinden Salah paylaşımı
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur yeniden gündeme geldi

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı, babası yeniden gündeme geldi
Meksika'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı

Orta Amerika 7.3'lük depremle sarsıldı: Tsunami uyarısı yapıldı
Dünya Kupası'nın kahramanı Vozinha'nın ismi bir hayvana verilerek ölümsüzleştirildi

İsmi o hayvana verildi! Artık o da ölümsüz
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu

Cenazeye damga vuran diyalog: Sizi eve bıraktığım gece...

Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

İnanılmaz! Bursaspor dünyaca ünlü golcüyü resmen kadrosuna kattı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı