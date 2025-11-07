Kastamonu'da Kaybolan Kadın ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

OĞLUYLA KAYBOLAN KADININ, ANNESİNİN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Kastamonu'da kaybolan kadının eşi: Habersiz hiçbir yere çıkmazdı (2)

ANNESİNİN EVİ ARANDI

Kastamonu Bozkurt'ta 5 gün önce kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Huriye Helvacı'nın annesinin Yaşarlı köyündeki evinde arama yapıldı. Arama kurtarma köpekleri ve termal dronlarla ev, bahçe, çevredeki kulübeler tek tek arandı. Aramalarda anne ve oğluna ait iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor.