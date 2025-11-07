Kastamonu'da Kaybolan Kadın ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı için başlatılan arama çalışmaları, Huriye Helvacı'nın annesinin evinde de gerçekleştirildi. Arama kurtarma köpekleri ve termal dronlarla yapılan çalışmalarda, henüz bir iz bulunamadı.
OĞLUYLA KAYBOLAN KADININ, ANNESİNİN EVİNDE ARAMA YAPILDI
Kastamonu'da kaybolan kadının eşi: Habersiz hiçbir yere çıkmazdı (2)
ANNESİNİN EVİ ARANDI
Kastamonu Bozkurt'ta 5 gün önce kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Huriye Helvacı'nın annesinin Yaşarlı köyündeki evinde arama yapıldı. Arama kurtarma köpekleri ve termal dronlarla ev, bahçe, çevredeki kulübeler tek tek arandı. Aramalarda anne ve oğluna ait iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel