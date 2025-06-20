Kastamonu'da Karneler Dağıtıldı, Öğrenciler Yaz Tatiline Çıktı

Kastamonu'da Karneler Dağıtıldı, Öğrenciler Yaz Tatiline Çıktı
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Kastamonu'nun Hanönü, Küre, Doğanyurt ve İhsangazi ilçelerinde düzenlenen karne törenlerinde toplamda 1,673 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Törende öğrencileri, protokol üyeleri tebrik etti ve tatil döneminde ailelerine yardımcı olmaları ile kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundular.

Kastamonu'nun Hanönü, Küre, Doğanyurt ve İhsangazi ilçelerinde karne töreni düzenlendi.

Küre ilçesinde düzenlenen törende de karnesini alan 454 öğrenci yaz tatiline çıktı.

Törene Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Aslan, karne alan öğrencilerin güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Hanönü

Hanönü ilçesinde 382 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne törenine Kaymakam Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı ve protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Denli, öğrencilere tatil döneminde anne ve babalarına yardımcı olmalarını ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

İhsangazi

İhsangazi ilçesinde karne alan 472 öğrenci yaz tatiline girdi.

Kanlıgöl İlkokulu'nda düzenlenen törene Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve protokol üyeleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, tüm öğrencilerin aileleri ile mutlu zamanlar geçirmesini diledi.

Doğanyurt

Doğanyurt ilçesinde 385 öğrenci karne aldı.

Akçabel Köyü İlkokulu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Halil Affan Erdoğan, Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Genel Meclisi Üyesi Tuncay Yılmazer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Yeğen katıldı.

Kaymakam Erdoğan, öğrencilerin güzel bir tatil geçirmelerini temenni etti.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
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