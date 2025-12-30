Kastamonu'da ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu
Azdavay ilçesindeki Çocukören köyünde yolu kapanan hasta, AFAD ve UMKE ekiplerinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı. Kar nedeniyle zorlu koşullara rağmen gerçekleşen kurtarma operasyonu, sağlık hizmetlerine ulaşımda acilen yardıma ihtiyaç duyulan durumların önemini bir kez daha gösterdi.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Çocukören köyünde hastanede kemoterapi alması gereken bir kişinin yakınları, köy yolunun kar nedeniyle kapanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), hastaya ulaşmak için çalışma başlattı.
AFAD'ın paletli kar aracıyla ağır kış şartlarının yaşandığı bölgeye giden ekipler, zorlu yolları aşarak hastaya ulaştı.
Kar aracına alınan hasta, daha sonra 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.