Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.