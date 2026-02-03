Haberler

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı Milli Parkı ile bazı ilçeler arasındaki ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, kar küreme çalışmalarına başladı.

Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

