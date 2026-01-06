Haberler

Kastamonu'da ulaşıma kapalı köy yolu 26'ya düşürüldü

Güncelleme:
Kastamonu'da kar nedeniyle 1 Ocak'ta 315 olan kapalı köy yolu sayısı, yapılan yoğun çalışmalardan sonra 26'ya düşürüldü. Valilik açıklamasına göre, çeşitli ilçelerdeki köy yolları ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağlı'da 1, Azdavay'da 22, Bozkurt'ta 1 ve İnebolu'da 2 olmak üzere 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel


