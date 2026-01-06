Kastamonu'da ulaşıma kapalı köy yolu 26'ya düşürüldü
Kastamonu'da kar nedeniyle 1 Ocak'ta 315 olan kapalı köy yolu sayısı, yapılan yoğun çalışmalardan sonra 26'ya düşürüldü. Valilik açıklamasına göre, çeşitli ilçelerdeki köy yolları ulaşıma kapandı.
Kastamonu'da kar nedeniyle 1 Ocak'ta 315 olan kapalı köy yolu sayısı 26'ya düşürüldü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağlı'da 1, Azdavay'da 22, Bozkurt'ta 1 ve İnebolu'da 2 olmak üzere 26 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kent genelinde 1 Ocak'ta 315 olan kapalı köy yolu sayısı, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 26'ya indirildi.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel