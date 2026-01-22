Haberler

Kastamonu'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda kaçak alkol ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 83 litre etil alkol, 22 şişe sahte içki, 3 gram kenevir tohumu, 10 litre sahte içki, 5 alkol aroma kiti, 2 kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında da iki ikamette arama yapıldı.

Aramada 3 bin 120 uyuşturucu hap, 11,09 gram sentetik uyuşturucu sıkılı tütün, 6,67 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin 843 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
