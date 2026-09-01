Kastamonu'da Kaçak Operasyon: 2 Gözaltı
Kastamonu'da kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 9 bin 160 tütün doldurulmuş makaron, 13 kilogram kıyılmış tütün, 20 sigara sarma aparatı ve 10 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA