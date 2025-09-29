Kastamonu'da İtfaiyeciler Haftası'na Sürpriz Kutlama

KASTAMONU'da iş yeri yangını ihbarına giden itfaiye ekibi, sanayi esnafının İtfaiyeciler Haftası nedeniyle düzenlediği sürpriz kutlama ile karşılaştı.

İnönü Mahallesi İnebolu Caddesi'nde yer alan sanayi sitesindeki oto lastik esnafı, 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyeciler Haftası kapsamında, sürpriz bir etkinlik düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'İş yerimizde yangın çıktı' diye ihbarda bulunan esnaf, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibini pasta ve gösteri amaçlı yakılan ateşle karşıladı. İtfaiye personeline pasta ikram eden esnaf, itfaiye teşkilatının 311'inci yıl dönümünü kutladı.

'EN BÜYÜK TEMENNİMİZ YANGINSIZ GÜNLER'

Kastamonu İtfaiyesi Müdürü Eyüp Karakaş, "Malumunuz, bu hafta İtfaiyeciler Haftası. Sanayi esnafımız da bizleri unutmamış, böyle güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Bu özel günümüzde bizleri düşündükleri için kendilerine teşekkür ediyorum. En büyük temennimiz, her zaman yangınsız ve kazasız günler geçirmek" dedi. Esnaf Gültekin Ay (44) ise "İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla küçük ama anlamlı bir jest yapmak istedik. Kastamonu'daki ve tüm Türkiye'deki itfaiyecilerin haftasını kutluyoruz. Ayrıca itfaiye ekiplerimizin hızına da hayran kaldık; uzak mesafede olmalarına rağmen sadece 5 dakikada geldiler. Bu özverili çalışmaları için kendilerine tekrar teşekkür ederiz" diye konuştu.