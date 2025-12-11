Haberler

Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 106. yılında gösteri ve konser düzenlendi

Güncelleme:
Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 106'ncı yılı kutlamaları kapsamında "Milli Mücadelenin Kadınları" gösterisi ve "Bir Kastamonu Masalı" konseri düzenlendi.

Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu, Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada bu tarihi mirasın ağırlık ve sorumluluğunu taşımaktan gurur duyduğunu söyledi.

Kadının toplumdaki yerinden bahseden Kıranoğlu, "Kadının gücü, toplumun gücüdür. Kadının cesareti, milletin geleceğidir. Bu topraklarda yüzyıllardır biriken kadının direnci ve kadın emeği, bizim yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.Kadınların görünmeyen emeğini görünür kılmak, tarihte unutulan kadın kahramanların adını yeniden yaşatmak ve bugünün kadınlarına umut olacak bir ışık yakmaktır. Bugün bir araya gelmiş olmamız o ışığın daha da güçlendiğinin bir işaretidir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Şehit Şerife Bacı olmak üzere, Zekiye Hanım, Halime Çavuş ve Milli Mücadele'nin yükünü omuzlamış, geleceğimiz için kendini feda etmiş tüm kahraman kadınlarımızı rahmet, minnetle anıyoruz." dedi.

Ardından "Milli Mücadelenin Kadınları" gösterisi gerçekleştirildi. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Kastamonu yöresine ait türkü ve ezgilerden oluşan "Bir Kastamonu Masalı" adlı konser verildi.

Program sonunda kısa bir davul gösterisi de yapıldı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
