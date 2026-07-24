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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
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Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

F.Y. (28) idaresindeki 37 AER 192 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Gömeç yolu ayrımında aynı istikamette seyreden H.N'nin (65) kullandığı 37 AT 417 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden H.N. ile araçlarda bulunan M.H.Y. (2), S.C. (59), E.N. (62) ile S.D. (62) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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