Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın olduğu yerde inceleme başlatıldı.

- Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesine bağlı Gizlice Mahallesi Yeni Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. yönetimindeki 37 KB 911 plakalı otomobil ile İlhami Ö. idaresindeki 06 KB 4569 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Münevver B. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.