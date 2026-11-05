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Kastamonu'da heyelan Çatalzeytin-Abana yolunda çökme oluşturdu, bir şerit kapandı

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Kastamonu'da heyelan Çatalzeytin-Abana yolunda çökme oluşturdu, bir şerit kapandı Haber Videosunu İzle
Kastamonu'da heyelan Çatalzeytin-Abana yolunda çökme oluşturdu, bir şerit kapandı
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Kastamonu'da sağanağın etkisiyle Çatalzeytin-Abana kara yolunun Ginolu mevkisinde heyelan meydana geldi ve yolda çökme oluştu. Yolun bir şeridi kullanılamaz hale gelirken Karayolları ekipleri onarım çalışması yürütüyor, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin- Abana kara yolunda çökme meydana geldi.

Bölgede sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan yüzünden Çatalzeytin ile Abana arasındaki kara yolunun Ginolu mevkisinde çökme oluştu.

Yolun bir şeridi kullanılamaz hale gelirken, Karayolları ekipleri hızla harekete geçti???????.

Ekipler, ulaşımın kontrollü sağlandığı yolun onarılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
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