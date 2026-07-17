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Kastamonu'da vakfın hayır şartı kapsamında hastalara meyve ikram edildi

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfının hayır şartı doğrultusunda Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi gören hastalara meyve ikramında bulundu. Programa Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper ve İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz katıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfının hayır şartı doğrultusunda Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi görenlere meyve ikramında bulunuldu.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper ve İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'ın katıldığı programda hastanede tedavi gören hastalar ziyaret edilerek geçmiş olsun dileğinde bulunuldu, vakfın hayır şartı doğrultusunda meyve ikram edildi.

Alper, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfının hayır şartı doğrultusunda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi gören vatandaşlara meyve ikramında bulunduklarını söyledi.

Vakıf medeniyetinin asırlardır yaşattığı yardımlaşma ve dayanışma anlayışını günümüzde de sürdürdüklerini vurgulayan Alper, ikramın hastalara moral ve şifa vesilesi olmasını temenni etti.

Alper, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
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