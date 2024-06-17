Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Emre Ataklı (29) idaresindeki 34 FR 3293 plakalı hafif ticari araç, Ağlı ilçesi Yağlıca köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, araçta bulunan Cevdet Var (55) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Canan Ataklı (29), Fatma Var (20) ve Melahat Var (55) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Melahat Var'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araçta bulunanların, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Kastamonu'ya geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu trafik Ağlı Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye 'asgari ücret' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak

Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title