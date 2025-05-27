Kastamonu'da Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Kastamonu'da Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni
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Kastamonu merkezde son kafile hacı adayları, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen bir programla kutsal topraklara uğurlandı. Törende Kur'an'ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kastamonu merkezde son kafile hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

İl Müftülüğünce Kastamonu şehirlerarası otobüs terminalinde uğurlama programı yapıldı.

Kur'an'ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, dua etti.

Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Müftü Derin, yapacakları haccın kabul ve makbul olmasını diledi.

Hacı adayları dualarla ve ilahilerle kutsal topraklara gitmek için yola çıktı.

Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel
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