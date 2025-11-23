Gölete girip gözden kayboldu! O partinin ilçe başkanından acı haber
Kastamonu'da Yumurtacı Göleti'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın cansız bedeni bulundu. Balcı'nın Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 53 yaşındaki Fikri Balcı, Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti'ne girip gözden kayboldu.
- AFAD dalgıç ekibi, Balcı'nın cansız bedenine kıyıdan beş metre uzaklıkta ulaştı.
- Fikri Balcı, Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu.
Kastamonu'nun Daday ilçesin alınan bilgiye göre, aracıyla Yumurtacı Göleti'ne gelen 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın suya girdiğini ve gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ACI HABER GELDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.
AFAD dalgıç ekibinin suda yaptığı çalışmalar sonucunda Balcı'nın cansız bedenine kıyıdan beş metre uzaklıkta ulaşıldı.
Balcı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
ZAFER PARTİSİ İLÇE BAŞKANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Balcı'nın Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.