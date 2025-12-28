Haberler

Kastamonu'da gizli buzlanma uyarısı

Güncelleme:
Kastamonu'da soğuk hava dalgası etkisiyle gizli buzlanma ve don riski artıyor. Valilik, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kastamonu'da soğuk hava dalgası nedeniyle gizli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve soğuk havanın aralıklarla devam etmesi beklendiği belirtildi.

Bu nedenle gizli buzlanma ve don riskinin arttığı aktarılan açıklamada, sürücülerin hız yapmamaları, takip mesafelerini artırmaları, ani fren ve manevralardan kaçınmalarının meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesinde önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
