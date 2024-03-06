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Kastamonu Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarıyla 42 Bin Ağacın Kesilmesini Önledi

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Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2023 yılında yürütülen geri dönüşüm çalışmalarıyla 42 bin ağacın kesilmesinin önlendiğini açıkladı. Belediye tarafından düzenlenen tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül töreni düzenlendi. Vidinlioğlu, geri dönüşüm çalışmalarının önemine vurgu yaparak, toplanan atıkların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra çevre ve enerji tasarrufu sağladığını belirtti.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediyenin 2023 yılında yürüttüğü geri dönüşüm çalışmaları sayesinde 42 bin 87 ağacın kesilmesinin önlendiğini söyledi.

İl merkezindeki ortaokul öğrencilerine yönelik belediye tarafından düzenlenen, "Geri dönüşebilir atıklardan yeni ürün elde edilmesi tasarım yarışması"nda dereceye giren öğrenciler için Kastamonu Belediyesinde ödül töreni düzenlendi.

Yarışmada birinci olan Merkez Ortaokulu öğrencisi Ahmet Doğan'a dizüstü bilgisayar, Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencilerinden ikinci Zeren Nisa Aydın'a tablet, üçüncü Muhammet Kılıç'a ise akıllı kol saati hediye edildi.

Ayrıca yarışmada ilk 10'a giren öğrencilere de kol saati verildi.

Vidinlioğlu, gazetecilere, çocuklarda geri dönüşüm bilincinin oluşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kastamonu Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarının üzerinde hassasiyetle durduklarını dile getiren Vidinlioğlu, "2023 yılında geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 2 bin 475 ton kağıt-karton, 77 ton plastik, 1605 ton metal, 1195 ton cam atığı, 14 ton bitkisel atık yağ, 105 ton tekstil atığı toplanarak ekonomimize kazandırılmıştır. Topladığımız bu atıklar sayesinde 42 bin 87 ağacın kesilmesi önlenmiş, 438 bin 201 kilogram sera gazı salınımı azaltılmış, 6 bin 189 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş, 10 milyon 150 bin 431 kilovatsaat enerji ve bin 270 varil petrol tasarrufu sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Vidinlioğlu, "Yarışmada yer alan tüm çocuklarımızı, sahip oldukları bilinçten ötürü teker teker tebrik ediyorum. Aynı bilincin tüm insanlıkta olması, gündelik hayata yansıtılması, geleceğimiz için mühim. Her anımızda kaynaklarımıza sahip çıkalım." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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