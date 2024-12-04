Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi

Putin'den Türkiye sınırında büyük gözdağı

 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste

İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker'in benim

"Bundan sonra senin Sedat Peker'in benim"

Kastamonu'da 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' Finali Yapıldı

Kastamonu'da 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' Finali Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' Kastamonu il finali, İhsangazi ilçesinde yapıldı. 15 yarışmacının katıldığı etkinlikte Yusuf Mecit Çevre birinci oldu ve Bartın'daki bölge yarışmasında Kastamonu'yu temsil edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Kastamonu il finali, İhsangazi ilçesinde gerçekleştirildi.

İhsangazi İmam Hatip Ortaokulu'nda 15 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilen programda Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yusuf Mecit Çevre, il birincisi oldu.

Çevre, Bartın'da düzenlenecek bölge yarışmasında Kastamonu'yu temsil edecek.

Programa İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel
img

Asgari ücret komisyonunda bir ilk yaşanacak
img

Gaga Bulut'tan pedofili içerik skandalı! Soruşturma başlatıldı
img

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 4 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.