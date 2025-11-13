Haberler

Kastamonu'da Evde Yangın: 1 Yaralı

Kastamonu'da Evde Yangın: 1 Yaralı
Güncelleme:
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde meydana gelen ev yangınında 1 kişi yaralandı. İnciğez köyünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı İnciğez köyünde İ.D'ye ait müstakil evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaralanan İ.D. ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
