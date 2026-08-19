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Cide'de Anten Tamiri Sırasında Epilepsi Nöbeti: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Cide'de Anten Tamiri Sırasında Epilepsi Nöbeti: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde televizyon antenini tamir etmek için çatıya çıkan Fatih Gül (17), epilepsi nöbeti geçirerek merdivenden düştü. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde televizyon antenini tamir ettiği sırada epilepsi nöbeti geçirerek merdivenden düşen Fatih Gül (17), hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi Derebucağı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Gül, televizyon antenini tamir etmek için merdivenle çatıya çıktı. Bu sırada epilepsi nöbeti geçiren Gül, merdivenden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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