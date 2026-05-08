Kastamonu'da özel bireyler ve üniversitelilerin hazırladığı geri dönüşüm sergisi açıldı

Kastamonu Üniversitesi'nde özel gereksinimli bireylerin geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği ürünlerin sergilendiği bir etkinlik gerçekleştirildi. 'Engelsiz Yaşam Topluluğu' üyeleri tarafından hazırlanan projeyle, oyuncaklardan saksılara kadar birçok geri dönüşüm ürünü ortaya çıkarıldı.

Kastamonu Sağlık Bilimleri Fakültesi "Engelsiz Yaşam Topluluğu" üyeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) ile "Engelli Gençler ve Üniversite Öğrencileriyle Birlikte Engelsiz Çözümler: Atıktan Üretim Yoluyla Sürdürülebilir Yaşam" projesini hazırladı.

Proje kapsamında üniversitelilerin destekleriyle oyuncaklar, saksılar, çiçekler, vazolar, kavanozlar ve süs eşyaları tasarlayan özel gereksinimli bireyler ortaya birbirinden güzel ürünler çıkardı.

Ürünlerin yer aldığı sergi Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde açıldı.

Proje danışmanı Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Havva Kaçan açılışta yaptığı konuşmada, projenin iki ayağı olduğunu dile getirdi.

Sürdürülebilirliğe vurgu yapan Kaçan, "Günümüzde sürdürülebilirlik yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal kapsayıcılığın da önemli bir parçasıdır. Bu proje, tam da bu iki önemli kavramı bir araya getirerek hem çevreye duyarlı üretimi teşvik etmekte hem de engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını desteklemektedir. Atık olarak görülen materyallerin yeniden değerlendirilmesiyle üretime dönüştürülmesi, aslında bakış açımızı da dönüştürmemiz gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır." dedi.

Huriye Boyraz ise bu projenin çok değerli olduğunu dile getirerek Kastamonu Üniversitesine ve öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sergi açılışını Prof. Dr. Abdulkadir Tuna, öğretim üyeleri, özel bireyler ve aileler yaptı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
