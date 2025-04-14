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Kastamonu'da Eğitime Kötü Hava Şartları Nedeniyle Ara Verildi

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Kastamonu'nun Daday ve Ağlı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Şenpazar, Devrekani ve Pınarbaşı ilçelerinde de benzer kararlar alındı.

Kastamonu'nun Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmişti.

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Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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