Küre'den kısa kısa

Güncelleme:
Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz, Kaymakam Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan'ı ziyaret etti. Ardında, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı ikinci dönemine yönelik tedbirler toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Furkan Öktem, Küre Kaymakamı Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Kaymakam Çakır ve Belediye Başkanı Turan, ziyaret dolayısıyla Uz'a teşekkür etti.

Tedbirler toplantısı yapıldı

Küre Kaymakamı Hasan Çakır başkanlığında, ilgili kurum ve okul müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı ikinci dönem tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ikinci dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine yönelik alınacak tedbirler ile okullarda uygulanacak planlamalar ele alındı.

Kaymakam Çakır, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

