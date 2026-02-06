Haberler

Kastamonu'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinlikleri

Güncelleme:
Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında düzenlediği sergi ile tescilli sulak alanların görsellerini ziyaretçilerle buluşturdu. Etkinlikte doğaseverler için çeşitli broşür ve çocuk dergileri de dağıtıldı.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce "Dünya Sulak Alanlar Günü" kapsamında fotoğraf sergisi ve stant açıldı.

Şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Kastamonu'daki tescilli sulak alanların, milli parkların ve korunan alanların görsellerinin bulunduğu fotoğraflarlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt da sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretçilerin ve doğaseverlerin yoğun ilgisini çeken etkinlikte, katılımcılara broşür ve çocuk dergileri verildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
