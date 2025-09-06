Kastamonu'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Ağır Yaralandı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü İlyas H., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Taşköy Mahallesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlyas H. idaresindeki 37 RO 617 plakalı traktör, Taşköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Traktörün altında sıkışan sürücü, Azdavay Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel