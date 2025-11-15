Haberler

Kastamonu'da Devrilen Traktörde Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Mehmet Ayrancıoğlu'nun kullandığı traktör devrildi ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Ayrancıoğlu'nun kullandığı traktör, Akkaya köyünde devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Ayrancıoğlu'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ayrancıoğlu'nun cenazesi, İhsangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
