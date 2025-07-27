Kastamonu'da Devrilen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Yusuf Uzun'un kullandığı otomobil devrildi. Kaza sonucunda sürücü Uzun olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Yusuf Uzun yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu-Şenpazar kara yolu Sıra köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Uzun'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzun'un cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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