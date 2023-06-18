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Kastamonu'da devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde şarampole devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde şarampole devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Metin Akça yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon Kırcan Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Akça, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel

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