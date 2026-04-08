Kastamonu'da çöken ahırda 4 büyükbaş telef oldu

Kastamonu'nun Eşen köyünde bir ahşap ahır gece saatlerinde çöktü. Olayda 12 büyükbaş hayvandan 4'ü telef olurken, 8'i kurtarıldı. Olayın ardından AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kastamonu'da çöken ahırdaki 12 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu.

Eşen köyünde Mustafa Yabuloğlu'na ait ahşap ahır, gece saatlerinde çöktü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipler sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla 8 büyükbaş hayvan kurtarıldı, 4'ünün ise telef olduğu tespit edildi.

Yabuloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde dün fırtınanın etkili olduğunu söyledi.

Gece saatlerinde büyük bir gürültü duyduklarını belirten Yabuloğlu, "Baktık her taraf toz duman oldu. Hayvanlardan 8'ini kurtarabildik." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
