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Kastamonu'da Cenaze İçin Kapalı Yol Açıldı

Kastamonu'da Cenaze İçin Kapalı Yol Açıldı
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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle kapanan bir köy yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım talebi üzerine ulaşıma açıldı. Edeler köyünün yolu, ekipler tarafından temizlenerek cenaze defin işlemleri için kullanıma sunuldu.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım talebi üzerine ulaşıma açıldı.

İlçeye bağlı Edeler köyünün yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kastamonu il merkezinde vefat eden Hatice Oran'ın cenazesini köylerinde toprağa vermek isteyen ailesi, Şenpazar Kaymakamlığına başvurdu.

Şenpazar Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, köyle ilçe arasındaki yaklaşık 15 kilometrelik yolu, 30 santimetreyi bulan karı temizleyerek ulaşıma açtı.

Köye ulaştırılan cenaze, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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