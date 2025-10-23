Haberler

Kastamonu'da Büyüklüğü 7 Olan Deprem Senaryosu ile Tatbikat Gerçekleştirildi

Kastamonu'da Büyüklüğü 7 Olan Deprem Senaryosu ile Tatbikat Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde olası bir depreme karşı tatbikat düzenlendi. Tatbikata AFAD, diğer illerden de katılan personel ve ekipmanlar ile hem zihinsel hem de pratik hazırlık yapıldı.

Kastamonu'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Tosya ilçesi merkezi olası depreme hazırlık amacıyla bölgesel tatbikat gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) koordinasyonda, Tosya merkezli meydana gelen Çankırı, Çorum, Karabük ve Sinop'u etkileyen 7 büyüklüğündeki deprem senaryosu canlandırıldı.

Helikopter, 1460 personel, 305 araç, 8 dron, mobil koordinasyon tırı, mobil baz istasyonu ve 103 gönüllünün katıldığı tatbikata Samsun, Kırıkkale, Amasya, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Bolu AFAD müdürlüklerinden personel de sevk edildi.

Senaryo gereği depremin ardından Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve Müdahale Planları ve Tatbikatlar Daire Başkanı Yusuf Aysu ile beraberindeki heyet, Kastamonu AFAD'da oluşturulan koordinasyon merkezine intikal etti.

Burada AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci ve kurum müdürleri depremin verdiği hasarla ilgili sunum yaptı.

Çevrim içi bağlantıyla toplantıya katılan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan yaptığı konuşmada, tatbikatın başarıyla gerçekleşmesini temenni etti.

Tatbikatları çok önemsediklerini anlatan Pehlivan, şunları söyledi:

"Ne kadar hazırlıklı olursak, afetler karşısında tedirginliğimiz de o kadar azalır. Ülkemizin deprem başta olmak üzere afetlerin yaşanma oranının yüksek olduğu bir bölgede yer aldığını biliyoruz. Buradaki gayemiz hem hazırlıklarımızı güçlendirmek hem de toplumda farkındalık oluşturmaktır. Afetler yaşanmadan önce, zihinsel ve pratik açıdan gerekli önlemleri almak istiyoruz. Bu çalışmaları önemsiyoruz. Devletimizin milletimizin imkanları her geçen gün artıyor."

Vali Dallı ve beraberindeki heyet, koordinasyon merkezindeki bilgilendirmenin ardından kent merkezinde yıkılan bir binada yürütülen çalışmayı inceledi.

Dallı ve beraberindekiler, daha sonra depremin merkez üssü Tosya ilçesine hareket etti.

Burada yürütülen çalışmaları inceleyen Dallı, yaptığı açıklamada, senaryo gereği saat 15.30'da Tosya ilçesi merkezli 7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini söyledi.

Tatbikatın masa başı ve sahada gerçek müdahalelerle icra edildiğini anlatan Dallı, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen deprem tatbikatı senaryosunun amacı kurum, kuruluş ve gerçek kişilerin yanı sıra ilimize destek verecek illerin, olası bir Kastamonu depremine karşı bilgi, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlamak ve mevcut eksiklikleri yerinde tespit etmektir. İcra edilen tatbikat afetlere karşı hazırlıklarımızı gözden geçirme anlamında önemli bir fırsat oluşturmuştur. Ülkemizin afetlere karşı hazır hale getirilmesi ve dirençli şehirlerin oluşturulması için İçişleri Bakanlığımız ve AFAD öncülüğünde çalışmalar hızla sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Maça damga vuran hareket
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Yol ortasında öldüresiye dayak kamerada

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yol ortasında öldüresiye dayak
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.