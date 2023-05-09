Çığlıklara koşan komşular, 5 aylık bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı! Anne gözaltında
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Kastamonu'da Y.G.'nin sesleri üzerine eve giden komşular, 5 aylık bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri anneyi gözaltına alırken; bebeğin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Topçuoğlu Mahallesi Onay Sokak'ta oturan anne Y.G'nin sesini duyan yakınları eve geldi. Y.G'nin 5 aylık çocuğu Esmanur G'nin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ANNE GÖZALTINDA
Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede küçük Esmanur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği belirtildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel