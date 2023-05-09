Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çığlıklara koşan komşular, 5 aylık bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı! Anne gözaltında

Güncel Haberler

Kastamonu'da Y.G.'nin sesleri üzerine eve giden komşular, 5 aylık bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri anneyi gözaltına alırken; bebeğin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Topçuoğlu Mahallesi Onay Sokak'ta oturan anne Y.G'nin sesini duyan yakınları eve geldi. Y.G'nin 5 aylık çocuğu Esmanur G'nin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ANNE GÖZALTINDA

Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede küçük Esmanur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği belirtildi.

Kastamonu'da bir bebek evinde ölü bulundu anne gözaltında

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Bebek Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title