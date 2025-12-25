Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan anne ile oğluna 18'er yıl hapis cezası

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan anne ile oğlu, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan anne N.Ü. ve oğlu Ç.B.K. ile avukatları katıldı.

Ç.B.K, duruşmadaki savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bu suçu işlemedim. Suçsuz yere tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

N.Ü. ise uyuşturucu ticareti yapmadığını, sadece kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar N.Ü. ve Ç.B.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde N.Ü'ye ait ikamete 12 Ekim 2024'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan N.Ü. ile oğlu Ç.B.K. tutuklanmıştı.