İnme Hastası Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi

Kastamonu'da inme geçiren 51 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Kastamonu'da evinde düşen kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan değerlendirmede inme tanısı konulan hastanın ilk tedavisi yapılarak durumu stabil hale getirildi.

İleri tetkik ve tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ambulansla Kastamonu Havalimanı'na getirilen hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.

Kaynak: AA