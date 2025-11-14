Haberler

Kastamonu'da Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında yapılan toplantıda, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Vali Dallı, afetlere karşı ortak bilinç oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı yapıldı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'ın katılımıyla AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, AFAD'ın yanı sıra Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kastamonu Belediyesi tarafından İRAP kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Vali Dallı, toplantıda yaptığı konuşmada, afet coğrafyasında yaşadıklarının altını çizerek, "Deprem, taşkın, heyelan ve yangın gibi afetlere karşı alınacak tedbirler konusunda tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımızla ortak bilinç geliştirmeliyiz. Bu açıdan İRAP oldukça önemli. Bu planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar da risk azaltmadaki bilinci geliştirmeye öncelik verdiklerini vurgulayarak, kurumlar arası koordinasyonun önemine işaret etti, vatandaşların da bu bilinci kavraması gerektiğini kaydetti.

AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci ise Kastamonu'nun farklı afet risklerini taşıyan bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çekerek, bu doğrultuda geliştirilen stratejilerle yol haritası oluşturulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
