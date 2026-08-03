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Horma Kanyonu'nda AFAD'dan Eğitim ve Kontrol Geçişi

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Kastamonu Pınarbaşı'ndaki Horma Kanyonu'nda AFAD ekipleri, iple iniş ve suda arama kurtarma eğitimleri yaparak olası olaylara müdahale kabiliyetlerini geliştirdi. Eğitim, Ilıca Şelalesi'nden inişle sona erdi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda AFAD ekiplerince eğitim ve kontrol geçişi yapıldı.

Küre Dağları Milli Parkı içinde Zarı Çayı'nın aktığı 3,5 kilometrelik kanyona giren 7 kişilik AFAD ekibi, bazı noktalarda iple iniş teknikleri kullanarak akarsuların arasından geçti.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerce yoğun ilgi gören kanyonda meydana gelebilecek olaylara müdahale kabiliyetlerini geliştiren ekipler, faaliyet kapsamında kanyonda ve suda arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi.

Ekip, kanyonun sonunda yaklaşık 17 metre yükseklikten dökülen Ilıca Şelalesi'nden iniş yaparak eğitimlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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